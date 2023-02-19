Yimy Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yimy Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yimy Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yimy Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yimy Gomez 4 Ağu 1999 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yimy Andrés Gómez Palacio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yimy Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Officina Soccer yapmaktadır. Yimy Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yimy Gomez'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yimy Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yimy Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yimy Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yimy Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Indep. Medellín

1 Temmuz 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2022 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2023 yılında Indep. Medellín

Yimy Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yimy Gomez şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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