Kevin Padilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Padilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Padilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Padilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Padilla 27 Nisan 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Javier Padilla Madrid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Padilla Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Padilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kevin Padilla'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Padilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Padilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Padilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Padilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2023 yılında Barranquilla FC

Kevin Padilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Padilla şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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