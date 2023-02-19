Marlon Carabali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Carabali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Carabali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marlon Carabali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marlon Carabali 10 Ocak 2003 tarihinde Suarez şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Brandon Carabali Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marlon Carabali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marlon Carabali, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marlon Carabali'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marlon Carabali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marlon Carabali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marlon Carabali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marlon Carabali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Barranquilla FC

Marlon Carabali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marlon Carabali şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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