Camilo Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Herrera 10 Eylül 2001 tarihinde Cerete şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Herrera Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Herrera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Camilo Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Camilo Herrera'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Camilo Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Camilo Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

Camilo Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Herrera şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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