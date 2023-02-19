Omar Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Robles 13 Mart 2005 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Antonio Robles García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Robles Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Robles, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Omar Robles'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Omar Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Robles şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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