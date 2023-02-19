Pabue Casiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pabue Casiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pabue Casiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pabue Casiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pabue Casiani 26 Nisan 2004 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pabue Manuel Casiani Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pabue Casiani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pabue Casiani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pabue Casiani'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pabue Casiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pabue Casiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pabue Casiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pabue Casiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

Pabue Casiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pabue Casiani şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Pabue Casiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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