Alberto Higgins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Higgins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Higgins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Higgins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Higgins 14 Ocak 2005 tarihinde Juan De Acosta şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Mario Higgins Tejera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Higgins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alberto Higgins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alberto Higgins'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Higgins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Higgins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alberto Higgins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Higgins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

Alberto Higgins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Higgins şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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