Jhomier Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhomier Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhomier Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhomier Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhomier Guerrero 25 Mart 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhomier Javier Guerrero González şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhomier Guerrero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhomier Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jhomier Guerrero'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhomier Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhomier Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jhomier Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhomier Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

Jhomier Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhomier Guerrero şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.