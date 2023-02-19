Javier Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Ortiz 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Javier Arturo Ortíz Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Ortiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Javier Ortiz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Javier Ortiz'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Javier Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Ortiz şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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