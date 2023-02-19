Jhon Navia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Navia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Navia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Navia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Navia 27 Temmuz 2003 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Ronny Navia Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Navia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhon Navia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jhon Navia'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Navia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Navia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Navia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Navia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Navia şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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