Julio Cerpa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Cerpa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Cerpa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Cerpa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Cerpa 20 Temmuz 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julio Mario Cerpa Galindo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Cerpa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Julio Cerpa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Julio Cerpa'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Cerpa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Cerpa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Cerpa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Cerpa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Barranquilla FC

Julio Cerpa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Cerpa şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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