Diego Mendoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Mendoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Mendoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Mendoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Mendoza 10 Ocak 2001 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Andrés Mendoza Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Mendoza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Diego Mendoza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Mendoza'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Mendoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Mendoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Diego Mendoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Mendoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Barranquilla FC

Diego Mendoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Mendoza şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.