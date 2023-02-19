Juan Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Martinez 6 Nisan 2002 tarihinde Zona Bananera şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Martínez Cárdenas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Martinez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini God Sport International SAS yapmaktadır. Juan Martinez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Juan Martinez'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

Juan Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Martinez şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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