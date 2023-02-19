Diego Fori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Fori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Fori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Fori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Fori 26 Temmuz 1998 tarihinde Pradera şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Diego Fernando Fori Mancilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Fori Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Diego Fori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Fori'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diego Fori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Fori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diego Fori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Fori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llaneros FC

30 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Barranquilla FC

Diego Fori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Fori şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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