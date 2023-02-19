Ricardo Caraballo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Caraballo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Caraballo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Caraballo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Caraballo 9 Şubat 2004 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Andrés Caraballo Flórez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Caraballo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Ricardo Caraballo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ricardo Caraballo'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Caraballo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Caraballo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ricardo Caraballo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Caraballo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Barranquilla FC

Ricardo Caraballo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Caraballo şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ricardo Caraballo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Kolombiya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 7 gol atmıştır.

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