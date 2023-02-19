Jonas Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Mejia 11 Kasım 2001 tarihinde Barrancas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonás Enoth Mejía Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Mejia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Jonas Mejia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Mejia'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barranquilla FC

Jonas Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Mejia şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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