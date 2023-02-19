Jesus Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Ceballos 18 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Camilo Ceballos Herrera şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Ceballos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jesus Ceballos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jesus Ceballos'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jesus Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Ceballos şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.