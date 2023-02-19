Yeferson Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeferson Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeferson Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeferson Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeferson Moreno 16 Ocak 2004 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yeferson Moreno Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeferson Moreno Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yeferson Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yeferson Moreno'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeferson Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeferson Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeferson Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeferson Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Barranquilla FC

Yeferson Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeferson Moreno şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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