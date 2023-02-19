Humberto Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Humberto Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Humberto Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Humberto Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Humberto Garcia 30 Nisan 2004 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Humberto Enrique García Redondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Humberto Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Humberto Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Humberto Garcia'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Humberto Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Humberto Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Humberto Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Humberto Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Barranquilla FC

Humberto Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Humberto Garcia şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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