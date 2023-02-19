Jhan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhan Torres 15 Nisan 2001 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhan Pool Torres Cañate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhan Torres Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jhan Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jhan Torres'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barranquilla FC

Jhan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhan Torres şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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