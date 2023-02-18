Brian Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Lozano 23 Şubat 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Brian Avelino Lozano Aparicio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Lozano Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolistas Del Sur yapmaktadır. Brian Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brian Lozano'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brian Lozano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/brianlozano18/

Brian Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brian Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Defensor

1 Ocak 2016 yılında América

1 Temmuz 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2017 yılında América

1 Temmuz 2017 yılında Santos Laguna

30 Haziran 2018 yılında América

1 Temmuz 2018 yılında Santos Laguna

13 Temmuz 2022 yılında Peñarol

31 Aralık 2022 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2023 yılında Atlas

31 Aralık 2023 yılında Santos Laguna

Brian Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Lozano şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brian Lozano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacurú, Bella Vista Montevideo, Defensor Sporting (2010-2014)

Uruguay takımında 7 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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