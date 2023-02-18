Edyairth Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edyairth Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edyairth Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edyairth Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edyairth Ortega 23 Ocak 1997 tarihinde Jalisco şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edyairth Alberto Ortega Alatorre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edyairth Ortega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Edyairth Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Edyairth Ortega'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Edyairth Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edyairth Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edyairth Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edyairth Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Club Necaxa U20

30 Haziran 2017 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2020 yılında Atlas

Edyairth Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edyairth Ortega şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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