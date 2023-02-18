Edison Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edison Flores kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edison Flores ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edison Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edison Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edison Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edison Flores 14 Mayıs 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Edison Michael Flores Peralta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edison Flores Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Edison Flores, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edison Flores'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edison Flores Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edisonflores135

http://www.instagram.com/edisonflores1020/

Edison Floresboyu ve yaşı kaç

Edison Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edison Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edison Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edison Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Universitario

31 Ağu 2012 yılında Villarreal CF B

28 Mart 2014 yılında Universitario

11 Ağu 2016 yılında Aalborg BK

24 Ağu 2018 yılında Monarcas Morelia

14 Ocak 2020 yılında D.C. United

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

Edison Flores kimdir

Edison Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edison Flores şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Edison Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 64 maçta 15 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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Edison Flores nereli

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