Jesus Ocejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Ocejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Ocejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Ocejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Ocejo 16 Haziran 1998 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alberto Ocejo Zazueta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Ocejo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Jesus Ocejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Ocejo'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesus Ocejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Ocejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jesus Ocejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Ocejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2020 yılında Santos U20

1 Temmuz 2020 yılında Santos Laguna

6 Temmuz 2022 yılında Atlas

30 Haziran 2023 yılında Santos Laguna

Jesus Ocejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Ocejo şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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