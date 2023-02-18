Aldo Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aldo Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aldo Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aldo Rocha 6 Kasım 1992 tarihinde León de los Aldama şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Paúl Rocha González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aldo Rocha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Aldo Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aldo Rocha'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aldo Rocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rocha29Aldo

Aldo Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aldo Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aldo Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aldo Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında León II

1 Ocak 2013 yılında León

1 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında León

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

1 Ocak 2021 yılında Atlas

Aldo Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aldo Rocha şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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