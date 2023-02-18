İdekel Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdekel Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdekel Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdekel Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdekel Dominguez 2 Haziran 2000 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Idekel Alberto Domínguez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdekel Dominguez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. İdekel Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İdekel Dominguez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İdekel Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdekel Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İdekel Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdekel Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2020 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2020 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

İdekel Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdekel Dominguez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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