Gaddi Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaddi Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaddi Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaddi Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaddi Aguirre 31 Mart 1996 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Gaddi Axel Aguirre Ledesma şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaddi Aguirre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Gaddi Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Gaddi Aguirre'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaddi Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaddi_aguirre/

Gaddi Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaddi Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaddi Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaddi Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Ocak 2019 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2020 yılında Atlas

Gaddi Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaddi Aguirre şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.