Edgar Zaldivar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Zaldivar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Zaldivar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Zaldivar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Zaldivar 17 Ekim 1996 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Édgar Zaldívar Valverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Zaldivar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Talent yapmaktadır. Edgar Zaldivar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Edgar Zaldivar'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Edgar Zaldivar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/edgarzaldivarv/

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Edgar Zaldivar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Zaldivar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edgar Zaldivar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Zaldivar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2016 yılında Atlas II

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

Edgar Zaldivar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Zaldivar şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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