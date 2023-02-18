Jose Abella kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Abella Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Abella adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Abella Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Abella 10 Şubat 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Javier Abella Fanjul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Abella Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Abella, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jose Abella'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Abella Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/josejavieraf

http://www.instagram.com/josejavieraf/

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Jose Abella Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Abella isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Abella Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Abella futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2020 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

Jose Abella Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Abella şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Jose Abella Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 19 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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