Diego Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Barbosa 25 Eylül 1996 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Armando Barbosa Zaragoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Barbosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diego Barbosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Diego Barbosa'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Diego Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Venados FC

30 Haziran 2016 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2016 yılında Atlas II

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2019 yılında Atlas II

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

Diego Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Barbosa şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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