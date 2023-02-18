Mauro Manotas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauro Manotas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauro Manotas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauro Manotas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauro Manotas 15 Temmuz 1995 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mauro Andrés Manotas Páez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauro Manotas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Mauro Manotas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mauro Manotas'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauro Manotas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mauromanotas19/

Mauro Manotas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauro Manotas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mauro Manotas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauro Manotas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Uniautónoma

13 Mayıs 2015 yılında Houston

1 Ocak 2021 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

Mauro Manotas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauro Manotas şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mauro Manotas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uniautónoma FC

Kolombiya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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