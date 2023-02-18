Anderson Santamaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Santamaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Santamaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Santamaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Santamaria 10 Ocak 1992 tarihinde Tingo María şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Santamaría Bardales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Santamaria Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Anderson Santamaria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anderson Santamaria'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anderson Santamaria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andersanta11/

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Anderson Santamaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Santamaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Santamaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Santamaria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2016 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2018 yılında Puebla FC

1 Ocak 2019 yılında Atlas

30 Haziran 2019 yılında Puebla FC

18 Temmuz 2019 yılında Atlas

Anderson Santamaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Santamaria şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anderson Santamaria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Municipal

Peru takımında 4 numaralı formasıyla 14 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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