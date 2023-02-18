Jeremy Marquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Marquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Marquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Marquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Marquez 21 Haziran 2000 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ángel Jeremy Márquez Castañeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Marquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremy Marquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Marquez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Marquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Marquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremy Marquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Marquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

Jeremy Marquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Marquez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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