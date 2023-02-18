Christopher Trejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Trejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Trejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Trejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Trejo 2 Aralık 1999 tarihinde Guadalupe şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Brayan Trejo Morantes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Trejo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Christopher Trejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Christopher Trejo'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Christopher Trejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christopher Trejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Trejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Trejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2020 yılında Atlas

Christopher Trejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Trejo şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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