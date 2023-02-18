Julian Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Quinones ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Quinones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Quinones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Quinones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Quinones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Quinones 24 Mart 1997 tarihinde Nariño şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Julián Andrés Quiñones Quiñones şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Quinones Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Julian Quinones, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Quinones'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Julian Quinonesboyu ve yaşı kaç

Julian Quinones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julian Quinones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Quinones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Quinones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Venados FC

30 Haziran 2016 yılında Tigres UANL U20

1 Temmuz 2016 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

30 Haziran 2022 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

Julian Quinones kimdir

Julian Quinones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Quinones şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Julian Quinones Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Quinones nereli

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