Jaziel Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaziel Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaziel Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaziel Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaziel Martinez 3 Ekim 2000 tarihinde Saltillo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jaziel Ismael Martínez Huerta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaziel Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Jaziel Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaziel Martinez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaziel Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jazielmartinez8

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Jaziel Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaziel Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaziel Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaziel Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Raya2

6 Ocak 2023 yılında Atlas

1 Ocak 2024 yılında Raya2

Jaziel Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaziel Martinez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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