Antonio Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Sanchez 22 Ocak 2000 tarihinde Tuxtla Gutiérrez şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Sánchez Montes de Oca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Sanchez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick Talent yapmaktadır. Antonio Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Sanchez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas U17

1 Temmuz 2018 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

Antonio Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Sanchez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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