Luis Reyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Reyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Reyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Reyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Reyes 3 Nisan 1991 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Ricardo Reyes Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Reyes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Luis Reyes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Reyes'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Reyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LuisReyess_

http://www.instagram.com/luishuesoreyes/

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Luis Reyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Reyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Reyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Reyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atlas II

1 Temmuz 2013 yılında Unión

30 Haziran 2014 yılında Atlas II

1 Temmuz 2014 yılında Loros

31 Aralık 2014 yılında Atlas II

1 Ocak 2015 yılında Altamira

30 Haziran 2015 yılında Atlas II

1 Temmuz 2015 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2016 yılında Atlas II

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında América

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

30 Haziran 2020 yılında América

1 Ocak 2021 yılında Atlas

Luis Reyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Reyes şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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