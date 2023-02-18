Hugo Nervo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Nervo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Nervo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Nervo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Nervo 6 Ocak 1991 tarihinde San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Martín Hugo Nervo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Nervo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSoccer24 yapmaktadır. Hugo Nervo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hugo Nervo'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Nervo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Nervo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Nervo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Nervo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Arsenal FC II

1 Mart 2009 yılında Arsenal Sarandí

1 Ocak 2015 yılında Huracán

6 Temmuz 2018 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

Hugo Nervo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Nervo şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Nervo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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