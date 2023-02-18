Carlos Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Robles 11 Temmuz 2000 tarihinde Tepic şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Alejandro Robles Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Robles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Carlos Robles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Robles'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2020 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2022 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Atlas

Carlos Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Robles şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Robles Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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