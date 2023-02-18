Camilo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Camilo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Camilo Vargas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Camilo Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Camilo Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Camilo Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Camilo Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Camilo Vargas 9 Mart 1989 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Camilo Andrés Vargas Gil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Camilo Vargas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Camilo Vargas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Camilo Vargas'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Camilo Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kmilovargas12?lang=de

http://www.instagram.com/kmilov12/

Camilo Vargasboyu ve yaşı kaç

Camilo Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Camilo Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Camilo Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Camilo Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2015 yılında Atl. Nacional

11 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2016 yılında Atl. Nacional

8 Temmuz 2016 yılında Deportivo Cali

30 Haziran 2017 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

Camilo Vargas kimdir

Camilo Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Camilo Vargas şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Independiente Santa Fe (-12/2006)

Camilo Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 12 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Camilo Vargas nereli

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