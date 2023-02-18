Ozziel Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozziel Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozziel Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozziel Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozziel Herrera 23 Mayıs 2001 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika,Küba uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Ozziel Herrera Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozziel Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Ozziel Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ozziel Herrera'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ozziel Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozziel Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ozziel Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozziel Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlas U17

1 Temmuz 2019 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2022 yılında Atlas

Ozziel Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozziel Herrera şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Ozziel Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U18 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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