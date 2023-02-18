Julio Furch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Furch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julio Furch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julio Furch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julio Furch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Furch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Furch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Furch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Furch 29 Temmuz 1989 tarihinde Winifreda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Julio César Furch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Furch Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Julio Furch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Julio Furch'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Furch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/julitofurch

http://www.instagram.com/juliofurch/

http://www.facebook.com/julitofurch

Julio Furchboyu ve yaşı kaç

Julio Furch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Furch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julio Furch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Furch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Olimpo

23 Temmuz 2012 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2012 yılında Olimpo

4 Ocak 2013 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında Olimpo

7 Ağu 2014 yılında Belgrano

1 Ocak 2015 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2021 yılında Atlas

Julio Furch kimdir

Julio Furch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Furch şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Julio Furch nereli

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