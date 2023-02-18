Anibal Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Chala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anibal Chala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anibal Chala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Chala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal Chala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anibal Chala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anibal Chala 9 Mayıs 1996 tarihinde Mira şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Aníbal Hernán Chalá Ayoví şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anibal Chala Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMK SOCCER yapmaktadır. Anibal Chala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Anibal Chala'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anibal Chala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anibalchala1996/

Anibal Chalaboyu ve yaşı kaç

Anibal Chala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anibal Chala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anibal Chala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anibal Chala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD El Nacional

1 Ocak 2017 yılında Dallas

11 Temmuz 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında Dallas

15 Şubat 2018 yılında LDU Quito

31 Aralık 2018 yılında Dallas

26 Mart 2019 yılında LDU Quito

1 Temmuz 2019 yılında Toluca

26 Ağu 2020 yılında Dijon

30 Haziran 2021 yılında Toluca

13 Eylül 2021 yılında Atlas

Anibal Chala kimdir

Anibal Chala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anibal Chala şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Anibal Chala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 21 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Anibal Chala nereli

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