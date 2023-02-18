Alejandro Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Gomez 31 Ocak 2002 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Alejandro Gómez Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Gomez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Alejandro Gomez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Gomez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alejandrog44/

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Alejandro Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Atlas U20

27 Ağu 2020 yılında Boavista

30 Haziran 2021 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

Alejandro Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Gomez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Alejandro Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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