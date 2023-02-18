Jose Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Hernandez 1 Mayıs 1997 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Santiago Hernández García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Hernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlas Guadalajara futbol takımında oynamaktadır. Atlas Guadalajara takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jose Hernandez'nin Atlas Guadalajara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

Jose Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Hernandez şuan Atlas Guadalajara takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jose Hernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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