Briant Daltoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Briant Daltoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Briant Daltoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Briant Daltoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Briant Daltoe 19 Ocak 1999 tarihinde Durazno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Briant Nicolás D'Altoe Davitte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Briant Daltoe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Uramy Sports yapmaktadır. Briant Daltoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerro Largo FC futbol takımında oynamaktadır. Cerro Largo FC takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Briant Daltoe'nin Cerro Largo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Briant Daltoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Briant Daltoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Briant Daltoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Briant Daltoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2021 yılında Cerro Largo

Briant Daltoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Briant Daltoe şuan Cerro Largo FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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