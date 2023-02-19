Carlos Rivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Rivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Rivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Rivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Rivas 15 Nisan 1994 tarihinde Jamundí şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Augusto Rivas Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Rivas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSAFOOTBALL GROUP yapmaktadır. Carlos Rivas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD La Equidad Seguros SA futbol takımında oynamaktadır. CD La Equidad Seguros SA takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Rivas'nin CD La Equidad Seguros SA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Rivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Rivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.13 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Rivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Rivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2013 yılında Deportivo Cali

26 Ocak 2015 yılında Orlando

3 Ocak 2018 yılında New York RB

8 Temmuz 2018 yılında Atl. Nacional

30 Haziran 2019 yılında New York RB

20 Temmuz 2019 yılında Hapoel Raanana

27 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Llaneros FC

3 Ocak 2022 yılında CD La Equidad

Carlos Rivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Rivas şuan CD La Equidad Seguros SA takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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