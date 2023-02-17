Christoph Halper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Halper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Halper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Halper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Halper 21 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Halper Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Christoph Halper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christoph Halper'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Halper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Halper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Halper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Halper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Oberdorf

10 Ocak 2014 yılında Stegersbach

14 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U16

1 Ocak 2015 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2016 yılında Mattersburg II

1 Ocak 2019 yılında SV Mattersburg

12 Ağu 2020 yılında SKN St. Pölten

1 Ocak 2022 yılında SV Lafnitz

Christoph Halper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Halper şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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