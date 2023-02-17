Johannes Schriebl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Schriebl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Schriebl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Schriebl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Schriebl 21 Nisan 2002 tarihinde Oberwart şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Schriebl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Johannes Schriebl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johannes Schriebl'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Schriebl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Schriebl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Schriebl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Schriebl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Stuben Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U15

1 Ocak 2017 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U18

1 Ocak 2019 yılında Mattersburg II

7 Ağu 2020 yılında Lafnitz II

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Johannes Schriebl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Schriebl şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johannes Schriebl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Bad Tatzmannsdorf (10/2007-), SV Stuben

Avusturya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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